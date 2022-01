V Braziliji zaradi covida-19 začasno ustavili križarjenja

Sao Paulo, 4. januarja - Brazilsko združenje za križarjenja je po izbruhu covida-19 na treh ladjah do 21. januarja prekinilo križarjenja. Prekinitev je namenjena razrešitvi nesporazumov z organi glede razlag in uporabe operativnih zdravstvenih in varnostnih protokolov, je v ponedeljek v sporočilu za javnost zapisalo združenje.