V Plečnikovem letu Plečnikovi dnevi v Kamniku

Kamnik, 6. januarja - V Kamniku v počastitev Jožeta Plečnika, ki je navdih našel tudi v Kamniku in okolici, ob 150. obletnici arhitektovega rojstva pripravljajo Plečnikove dneve. Plečnikovo zapuščino bo od 21. do 24. januarja med drugim mogoče spoznati skozi oči ameriškega Kamničana Noaha Charneya in lokalnega vodnika Mihaela Babnika.