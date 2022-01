Tudi letos na smučiščih slovenskim v pomoč hrvaški policisti

Zreče, 4. januarja - Tudi v letošnjem januarju, ko je zaradi šolskih počitnic na Hrvaškem na slovenskih smučiščih kar nekaj gostov s Hrvaške, sta slovenskim policistom predvsem pri sporazumevanju in svetovanju hrvaškim državljanom na pomoč prispela dva hrvaška policista. Do 16. januarja bosta pomagala na smučiščih na območju Rogle, na Kopah in v Kranjski Gori.