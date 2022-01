Cape Town, 4. januarja - Južnoafriški gasilci so danes sporočili, da jim je uspelo pogasiti požar, ki je v nedeljo izbruhnil v parlamentu v Cape Townu in ga močno poškodoval. Danes je medtem pred sodnika stopil 49-letni Zandile Christmas Mafe, ki so ga aretirali v okviru preiskave požara.