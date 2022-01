Newyorška pravosodna ministrica izdala poziv na zaslišanje Ivanki Trump in Donaldu mlajšemu

New York, 4. januarja - Pravosodna ministrica ameriške zvezne države New York Letitia James je v ponedeljek potrdila, da je izdala poziv na zaslišanje Ivanki Trump in Donaldu Trumpu mlajšemu v okviru preiskave družinskega podjetja Trumpovih. Preiskava se osredotoča na različno uradno vrednotenje podjetja za različne potrebe. Njuni odvetniki so že zavrnili poziv.