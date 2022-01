V ameriških kinematografih sredi meseca dokumentarec o Betty White

Los Angeles, 5. januarja - Dokumentarni film, ki so ga posneli ob 100-letnici rojstva igralke Betty White, bodo v tem mesecu prikazali v 900 ameriških kinematografih. Ker igralka visokega jubileja ni dočakala, so producenti spremenili njegov naslov. Kot je bilo načrtovano, ga bodo predvajali 17. januarja, ko bi praznovala 100 let, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.