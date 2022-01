V zemeljskem plazu na Kitajskem gradbišču umrlo 14 ljudi

Peking, 4. januarja - V zemeljskem plazu na gradbišču v provinci Guizhou na jugozahodu Kitajske je umrlo najmanj 14 ljudi, so danes poročali kitajski državni mediji. Delavci so v ponedeljek zvečer utrjevali pobočje, ko se je sprožil plaz. Reševalci so našli 14 trupel in tri ranjene osebe. Vzrok nesreče oblasti še preiskujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.