Kljub zaostrenim razmeram družba Fama lani z rastjo prodaje

Vipava, 4. januarja - Trgovska družba Fama iz Vipave, ki ima 25 manjših trgovin in trgovskih centrov na Primorskem, je leto 2021 zaključila s štiriodstotno rastjo prodaje in ustvarila 25 milijonov evrov bruto prihodkov. Kljub zaostrenim razmeram zaradi višjih stroškov in podražitev napoveduje tudi letos dobre rezultate.