SBI TOP dopoldne pridobil več kot pol odstotka

Ljubljana, 4. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,56 odstotka. Navzgor so ga potisnile predvsem Krkine delnice. Te so zaenkrat tudi najbolj zanimive vlagateljem. V prvi kotaciji imajo zaenkrat negativen predznak le delnice Telekoma Slovenije.