Tedenski pregled - Slovenija od 7. do 13. 1.

Ljubljana, 14. januarja - V Sloveniji število okužb z novim koronavirusom dosega rekordne ravni. Breme okužb in ukrepov za zamejitev širjenja je kljub krajši, sedemdnevni karanteni vse večje, predvsem v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju. Ministrstvo je zagnalo novo akcijo Dnevi cepljenja. V Kranjski Gori pa so se najboljše smučarke borile za zlato lisico.