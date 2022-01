V Slovenskih Konjicah že peto leto deluje projekt Prostofer

Slovenske Konjice, 4. januarja - V Slovenskih Konjicah že skoraj pet let živi projekt Prostofer, ki omogoča mobilnost starejših. Lani so v sklopu projekta opravili preko 1900 kilometrov in okoli 50 prostovoljnih prevozov, kar je zlasti zaradi epidemioloških razmer nekaj manj kot leto prej, ko so izvedli okoli 90 prevozov in prevozili skoraj 2800 kilometrov.