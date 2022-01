Policijski sindikat napovedal ovadbo zoper Olaja

Ljubljana, 4. januarja - Policijski sindikat Slovenije bo zoper generalnega direktorja policije Antona Olaja podal kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve sindikalnih pravic in pravice do sodelovanja pri upravljanju. Za vložitev ovadbe so v ponedeljek že pooblastili odvetniško družbo Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.