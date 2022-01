Na Hrvaškem prvi primer bolnice s covidom-19 in gripo

Zagreb, 4. januarja - Na Hrvaškem so potrdil prvi primer flurone. Bolnica v Zagrebu ima tako covid-19 kot gripo tipa A, tako imenovano prašičjo gripo podtipa virusa H3N2. Hrvaški strokovnjaki so že poudarili, da tisti, ki so cepljeni proti gripi, ne bodo zboleli zaradi flurone, ker je podtip virusa H3N2 v sezonskem cepivu proti gripi.