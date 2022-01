Artribune Fellinijev muzej v Riminiju uvrstil med najboljše nove muzeje

Rimini, 4. januarja - Fellinijev muzej, ki so ga nedavno odprli v Riminiju, se je po izboru italijanske spletne platforme Artribune uvrstil med deset najboljših novih muzejev v Italiji in na svetu, ki so jih odprli v letu 2021, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Za to odločitev je bila ključna vloga muzeja v zgodovinskem središču mesta.