V spopadih med kolumbijskimi uporniki več mrtvih

Bogota, 4. januarja - Na obmejnem območju med Kolumbijo in Venezuelo so izbruhnili spopadi med rivalskima kolumbijskima uporniškima skupinama Nacionalna osvobodilna vojska (ELN) in odpadniki Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (Farc). Pri tem je bilo po dosedanjih podatkih kolumbijskih oblasti ubitih vsaj 23 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.