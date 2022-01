Evropske borze nad gladino

London/Frankfurt/Pariz, 4. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnji trgovalni dan začeli s pozitivnimi predznaki. S tem so gibanja na evropskih borzah sledila dogajanju na azijskih in newyorških borzah, kjer so se v ponedeljek spet veselili rekorda. Vlagatelji sicer še naprej ostajajo pozorni na dogajanje, povezano s koronavirusno različico omikron.