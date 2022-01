Ljubljana začasno brez letalske povezave z Brusljem

Brnik, 4. januarja - Slovenska prestolnica bo začasno brez letalske povezave v Bruselj. Brussels Airlines namreč po koncu šestmesečnega predsedovanja Slovenije Svetu EU med 10. januarjem in 28. februarjem začasno prekinja lete na tej relaciji, enako jih prekinja Wizz Air, in sicer med 7. januarjem in 11. marcem, poroča spletni portal Exyuaviation.