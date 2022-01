Sopranistka Andreja Zakonjšek Krt za STA: Pojem, odkar vem zase

pogovarjala se je Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 12. januarja - Sopranistka Andreja Zakonjšek Krt, zaposlena v Operi Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor in letošnja prejemnica nagrade Prešernovega sklada, pravi, da poje, odkar ve zase. "Izjemno sem hvaležna za to nagrado, ker potrjuje, da sta bila opažena moja trud in predanost petju," je povedala v pogovoru za STA.