Ljubljana, 4. januarja - Novinarska konferenca Strelske zveze Slovenije (SZS) in SD I. Pohorski bataljon Ruše pred strelskim tekmovanjem ISSF Grand Prix v Rušah bo v sredo ob

12.00 uri in ne danes, kot je bilo objavljeno. Dogodek bodo pripravili v Hiši stare trte v Mariboru, Vojašniška ulica 8, so sporočili iz SZS.