Rangerji z zmago na vrh prvenstvene lestvice

New York, 4. januarja - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL so ponoči odigrali le eno tekmo. New York Rangers so doma s 4:1 premagali Edmonton in se z 22. zmago na svoji 34. tekmi zavihteli na sam vrh prvenstvene razpredelnice. Tekmi med Torontom in Carolino ter Ottawo in Minnesoto sta bili zaradi covid protokolov preloženi.