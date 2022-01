Vreme: Na zahodu občasno rahel dež, drugod bo še suho

Ljubljana, 4. januarja - Danes bo v Prekmurju in delu Štajerske še delno jasno, drugod bo oblačno. V zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo, pogosteje na Primorskem in Notranjskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihal bo jugozahodnik, najmočnejši bo v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji.

V sredo bo oblačno. Dopoldne bodo padavine predvsem v zahodnih in severnih krajih, do večera bodo zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo zvečer postopno spustila do nižin. Na Primorskem in Notranjskem bo večino dneva pihal južni veter, v notranjosti pa bo popoldne prehodno zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem zmerna do močna burja. Zjutraj bodo temperature od 3 do 10 stopinj Celzija, popoldne v severnih krajih od 2 do 6, drugod od 7 do 14, a se bo od severa hladilo.

Obeti: V noči na četrtek bodo padavine od severa oslabele in v četrtek zjutraj ponehale tudi v južni Sloveniji. Čez dan se bo počasi jasnilo, burja bo nekoliko oslabela. V petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad zahodno, severno in deloma srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo in se pomika proti Alpam. Z močnim jugozahodnikom priteka k nam precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih krajih Madžarske ter v vzhodni Avstriji sprva še sončno. Drugod bo oblačno, ponekod v Gorskem Kotarju in v hribih severovzhodne Italije bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

V sredo bodo v krajih zahodno in severno od nas padavine, ki se bodo popoldne širile proti jugu. Meja sneženja se bo popoldne in zvečer spuščala. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo, drugod bo začel pihati veter severnih smeri.

Biovreme: Vremenska obremenitev se bo krepila in bo popoldne zmerna, moteno bo spanje v noči na sredo. V sredo bo vpliv vremena na počutje obremenilen, obremenitev bo postopno ponehala v noči na četrtek.