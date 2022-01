Delo o karantenah v šolah (4. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Špela Kuralt v komentarju Šolo ogrožajo karantene, ne le omikron piše o tem, da je približno 30 odstotkov otrok med 12. in 17. letom cepljenih proti covidu-19. Če je bila v razredu potrjena okužba s koronavirusom, so cepljeni in preboleli lahko hodili v šolo. Do zdaj. Opozorila strokovnjakov so jasna, šola na daljavo otrokom škodi, piše avtorica.