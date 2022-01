Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o stanju epidemije covida-19 v Sloveniji. V nedeljo so ob opravljenih 2282 PCR-testih potrdili 1008 okužb z novim koronavirusom. Agencije so poročale, da so v Sloveniji več kot tisoč okužb v enem dnevu nazadnje zabeležili konec novembra.