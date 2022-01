Dnevnik o slovenskih smučiščih (4. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Primož Knez v komentarju Smučanje, kot je nekdaj bilo piše o slovenskih smučiščih. Povprečna starost slovenskih žičnic je 30 let, novih naprav se ne gradi, obljube in načrti pa na vrh hriba ne pripeljejo veliko smučarjev. A naša smučišča so priljubljena, kot še nikoli. So lepa, odlično obiskana, prijetna, raznolika in cenovno dostopna, piše avtor.