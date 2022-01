Wolverhampton po 42 letih premagal United na njegovem terenu

London, 3. januarja - Nogometaši Manchester Uniteda in Wolverhamptona so danes dokončali tekme 21. kroga angleškega prvenstva. Zmagali so gostje z 1:0, rdeči vragi so doživeli prvi poraz pod vodstvom novega stratega Ralfa Ragnicka, volkovi pa so dosegli prvo zmago na ligaških tekmah v gosteh pri tej ekipi po več kot 40 letih.