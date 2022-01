Mura začela priprave, prvi cilj Evropa

Ljubljana, 3. januarja - Slovenski nogometni prvoligaši v teh dneh začenjajo ali so že začeli priprave na spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach. Med tistimi, ki so začeli danes popoldne, so državni prvaki iz Murske Sobote. Kot pravijo v klubu, bo Mura primarno lovila mesta, ki vodijo v Evropo.