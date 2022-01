Ljubljana, 4. januarja - Obeležujemo svetovni dan brajeve pisave, v januarju pa se bodo slepi in slabovidni spomnili tudi 140-letnice rojstva Minke Skaberne, ki je organizirala prepisovanje knjig v brajico in omogočila ustanovitev prve in edine knjižnice za slepe pri nas, ki deluje še danes, so sporočili z Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.