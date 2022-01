Svetovne sile so se zavezale k preprečevanju širjenja jedrskega orožja

New York, 3. januarja - Pet svetovnih sil se je danes zavezalo, da se bodo izogibale jedrskem konfliktu in preprečevale širjenje jedrskega orožja. Rusija, Francija, Kitajska, Velika Britanija in ZDA so v skupni izjavi poudarile, da se v jedrski vojni ne more zmagati in zato do nje ne sme nikoli priti, poročajo tuje tiskovne agencije.