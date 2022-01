V Avstriji prvič več primerov omikrona kot delte

Dunaj, 3. januarja - V Avstriji so zadnji teden prejšnjega leta prvič potrdili več primerov koronavirusne različice omikron kot delte, so danes sporočili iz avstrijske agencije za zdravje in varno hrano (AGES). S tem je omikron postal prevladujoča različica, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.