Letošnje leto bo v znamenju Plečnika in Tartinija

Ljubljana, 3. januarja - Leto 2022 je vlada razglasila za Plečnikovo in Tartinijevo leto. Letos mineva 150 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika ter 330 let od rojstva skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija. Plečnik je zaznamoval arhitekturno krajino Slovenije in deloma tudi Evrope, v Piranu rojeni Tartini pa je zapustil okoli 130 violinskih koncertov.