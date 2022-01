Izrael cepi s četrtim odmerkom in odpira meje za cepljene

Jeruzalem, 3. januarja - Izrael bo z 9. januarjem znova odprl meje za turiste, a le za tiste, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom ali so zaključili osnovni cikel cepljenja v minulih šestih mesecih. Obenem morajo v karanteno do negativnega izvida testa PCR. Medtem so v državi danes začeli deliti že četrte odmerke cepiv proti covidu-19.