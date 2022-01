Obalno zavetišče v dozidavo novih mačjih sobic

Koper, 8. januarja - Stanje v obalnem zavetišču, s katerim bo še naslednjih pet let upravljala Marjetica Koper, je obvladljivo. Večni problem spomladi in poleti ostajajo mačji mladički in omejene kapacitete za njihov sprejem, priznavajo v Marjetici. So pa ravno v zaključni fazi dozidave štirih povsem novih mačjih sobic, ki jih je treba samo še opremiti.