Poklukar: Zaradi širjenja različice omikron so na mizi vsi protikoronski ukrepi

Ljubljana, 3. januarja - Zaradi pospešenega širjenja koronavirusne različice omikron so na mizi vsi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, je na današnji tiskovni konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Napovedal je, da bodo ukrepe pretresali v tem tednu in iskali najboljše rešitve za zdravstvo in za družbo na sploh.