V Kranju zbrali skoraj 25.000 evrov za družine v stiski

Kranj, 3. januarja - Zadnji dan starega leta se je končala dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo. Posamezniki in lokalna podjetja so s prostovoljnimi prispevki pomagali devetim družinam in štirim posameznikom v stiski. Skupno so zbrali skoraj 25.000 evrov, so danes sporočili s kranjske občine.