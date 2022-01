Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj ponovno obratuje

Šoštanj, 3. januarja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki so ga 24. decembra lani v skladu z načrti zaustavili, je bil danes ob 4.48 ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem Slovenije. V času zaustavitve so nemoteno proizvodnjo električne energije in toplote za Šaleško dolino zagotavljali peti blok in plinski enoti, so sporočili iz Teša.