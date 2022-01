Jemenski uporniki zajeli ladjo v Rdečem morju

Sana, 3. januarja - Jemenski uporniki so v Rdečem morju zajeli ladjo, ki je plula pod zastavo Združenih arabskih emiratov, so sporočili tako sami uporniki kot tudi mednarodna koalicija sil pod vodstvom Savdske Arabije. Obenem so sicer navedli nasprotujoča si pojasnila te najnovejše zaostritve v skoraj sedem let trajajoči vojni v Jemnu.