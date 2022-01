V izboru za Pomurca leta največ glasov Gasilski zvezi Šalovci in Tončku Giderju

Murska Sobota, 3. januarja - Radio Murski val je že 31. leto izbral Pomurko in Pomurca leta. Med desetimi kandidati po izboru uredništva in predlogih poslušalcev so poslušalci največ glasov namenili Gasilski zvezi Šalovci, ki vodi akcijo zbiranja pločevink za terapije otrok z zaostankom v razvoju, ter prejemniku Bloudkove plakete za življenjsko delo v športu Tončku Giderju.