Opiti motorist se je pri padcu huje poškodoval

Novo mesto, 3. januarja - Policiste so v petek popoldne obvestili o padcu motorista pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Ugotovili so, da je 35-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel, pri tem pa se je huje poškodoval. Izmerili so mu 0,61 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, vozil je tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.