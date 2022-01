Opit moški na silvestrovo v sevniškem zdravstvenem domu nadlegoval in žalil zaposlene

Sevnica, 3. januarja - Sevniške policiste so v noči na 1. januar poklicali na pomoč iz Zdravstvenega doma Sevnica, kjer je moški nadlegoval in žalil zdravstvene delavce. 29-letnik, ki je kazal očitne znake opitosti, se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje.