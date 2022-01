Snežne razmere v visokogorju

Ob koncu tedna je bil v gorah izrazit temperaturni obrat s suhim zrakom. Ob sončnem vremenu se je snežna odeja le na soncu čez dan ojužila in ponoči pomrznila, v senci je sneg ostal suh in pomrznjen. Nižje v sredogorju je na soncu tudi kopnel. Snežna odeja je večinoma skorjasta in trda ter mestoma tudi poledenela. Večinoma je stabilna, nekaj je trde klože.

Danes bo precej jasno. Veter bo šibak in zahodnih smeri. Nekoliko se je že ohladilo, a bo temperatura večinoma še malo nad ničlo. V torek bo v vzhodnih Karavankah in na Pohorju zmerno do pretežno oblačno, nekateri vrhovi bodo občasno v oblakih. Drugod bo oblačno in megleno, predvsem dopoldne bodo najvišji vrhovi lahko še nad oblačnim slojem. Pihal bo močan jugozahodnik. Predvsem v hribih severne Primorske in Notranjske bo občasno deževalo, nekaj malega padavin bo možno tudi v Kamniških Alpah ter ponekod v Karavankah in zahodnih Julijcih. Meja sneženja bo na okoli 1400 metrov nadmorske višine, količina bo majhna.

V sredo bo oblačno in megleno. Padavine se bodo postopno razširile nad severno Slovenijo in sredi dneva ter popoldne nad vso državo. Meja sneženja se bo popoldne začela spuščati in do večera bo tudi po nižinah v notranjosti Slovenije večinoma snežilo. V noči na četrtek bodo padavine ponehale. Predvidoma bo največ snega zapadlo v Julijskih Alpah, v visokogorju lahko tudi več kot 50 centimetrov. V Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah bo novega snega med 20 in 40 centimetrov, krajevno v Karavankah lahko tudi okoli 50 centimetrov, vzhodneje pa od 20 do 30 centimetrov. Snežilo bo na trdo podlago, močan severni veter bo sneg močno spihal. V četrtek se bo delno razjasnilo, temperatura v gorah bo pod ničlo.

Danes sonce ne bo imelo večjega vpliva na sneg, ker bo hladneje, na nebu bo tudi precej kopren, ki bodo oslabile moč že tako šibkega sonca. Tudi v torek se plazovne razmere ne bodo kaj dosti spreminjale, čeprav bo lahko v zahodnih in južnih Julijcih nad okoli 1400 metri nadmorske višine zapadlo do okoli 10 centimetrov snega. V sredo se bodo plazovne razmere hitro poslabšale. Novi sneg bo suh, podlaga pa trda in tako bo pod novim snegom šibka plast. Močan severni veter bo sneg spihal v zamete, nastala bodo obsežna območja napihanega snega. Vetru izpostavljene lege bodo lahko povsem spihane do stare, poledenele podlage. Razmere bodo skrajno zahtevne in tudi nevarne. Nevarnost snežnih plazov se bo povečala. S strmejših pobočij se bodo prožili plazovi suhega, pa tudi kložastega snega. Na vetru izpostavljenih legah bo nevarnost zdrsa.