Peking 2022: Krone čakajo na legende iz preteklosti ter nove zvezde

pripravil Aljoša Žvirc

Peking, 4. januarja - Olimpijske igre v Pekingu bodo znova okronale nove in obstoječe zvezde zimskega športa. Pridružile se bodo številnim legendam, ki so zaznamovale zdaj 98-letno obdobje olimpizma na snegu in ledu. Med izpostavljenimi športniki sta predvsem Japonec Yuzuru Hanyu v umetnostnem drsanju in Američanka Mikaela Shiffrin.