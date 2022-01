V Benetkah bodo steklo na Calatravinem mostu nadomestili s kamnom

Benetke, 3. januarja - Most preko beneškega kanala Grande, ki ga je zasnoval svetovno znani španski arhitekt Santiago Calatrava, je že od odprtja deležen kritik. Sodobna konstrukcija iz stekla in jekla je namreč zelo spolzka, padci na mostu se vrstijo. Po letih protestov in težav se je mesto odločilo, da prosojno steklo nadomesti z manj spolzko kamnino - trahitom.