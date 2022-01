Vreme: V zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod jasno

Ljubljana, 3. januarja - Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo rosilo. Drugod bo precej jasno. Na Notranjskem in ponekod v Posavju bo pihal jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, v vzhodni in južni Sloveniji do 13 stopinj Celzija. V torek bo oblačno, V zahodni polovici Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, izraziteje na Primorskem in Notranjskem. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji okrepljen. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije do -3, drugod od -1 do 5, ob morju 8, najvišje dnevne od 5 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bodo padavine okrepile in zajele vso državo, meja sneženja se bo popoldne in zvečer v notranjosti spustila do nižin. Od severovzhoda bo začel pihati severni in severovzhodni veter, na Primorskem pa proti večeru burja. V noči na četrtek bodo padavine ponehale, v četrtek čez dan se bo postopno razjasnilo. Veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope vztraja anticiklon, severneje pa je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. V višinah nad Evropo pihal močan zahodni veter. Nad naše kraje od zahoda doteka nekoliko bolj vlažen in v višinah hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih krajih Italije ter v zahodni Hrvaški zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo še ostalo delno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. V torek bo oblačno, ponekod v Gorskem Kotarju in v hribih severovzhodne Italije bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev v jugozahodni Sloveniji postopno krepila, drugod bo vpliv vremena na počutje večine ljudi še ugoden. V torek čez dan se bo vremenska obremenitev krepila in bo popoldne zmerna.