Požar v južnoafriškem parlamentu pod nadzorom, a še ne pogašen

Cape Town, 3. januarja - Ogromen požar, ki je v nedeljo uničil velik del parlamenta v Južni Afriki, je pod nadzorom, so tamkajšnji gasilci danes potrdili za francosko tiskovno agencijo AFP. Ognjene zublje so uspeli omejiti ponoči, je povedal tiskovni predstavnik gasilcev Jermaine Carelse in dodal, da v najstarejšem delu poslopja ogenj še ni pogašen.