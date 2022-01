Branilci naslova NHL visoko izgubili v New Yorku

New York, 3. januarja - Ekipa New YorkRangers je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma visoko premagala branilce naslova Tampa Bay Lightning, bilo je 4:0. Igralci Washington Capitals so proti New Jersey Devils s 3:4 doma klonili po podaljšku, a z 48 točkami ostajajo na čelu lige. Po točko manj imata Carolina in Tampa, s 46 točkami sledijo hokejisti Floride in Rangers.