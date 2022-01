V Indiji začetek cepljenja proti covidu-19 za mladostnike

New Delhi, 3. januarja - Indija je začela cepljenje proti covidu-19 za mladostnike, ki so stari od 15 do 18 let. V državi z 1,3 milijarde prebivalcev živi po navedbah Unicefa največ mladostnikov na svetu. Indijsko ministrstvo za zdravje je ob tem danes objavilo, da so nazadnje potrdili 33.750 novih okužb z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.