17 dni do OI - Država z 1,4 milijarde prebivalcev v demografskih težavah

Ljubljana, 18. januarja - Kitajska tudi v letu 2021 ostaja na vrhu seznama držav z največ prebivalci na svetu, a se spopada s težavo počasnega prirasta mlajše populacije. Vse več je starejših, s čimer se po podatkih ameriškega CNBC Kitajski obeta demografska bomba. Eden od razlogov za to pa je tudi kontroverzna politika enega otroka iz osemdesetih let.

Trenutno se število prebivalcev na Kitajskem giba med 1,41 in 1,44 milijarde prebivalcev, odvisno od statističnih kazalnikov. Po podatkih svetovne banke ta znaša 1,411 milijarde ljudi, medtem ko Worldometer piše o 1,439 milijarde prebivalcev z minimalnim prirastom v letu 2021, ki znaša 0,39 odstotka.

Vse od leta 2018 se krivulja prirasta prebivalcev umirja, težavo pa predstavlja upad delovne sile, ki je med letoma 2019 in 2020 po podatkih svetovne banke padla kar za 12 milijonov in zdaj znaša 775 milijonov prebivalcev, pada pa že od leta 2017, ko je dosegla vrh s 793 milijoni za delo sposobnih prebivalcev.

Delna posledica upada v zadnjih letih je kontroverzna politika, ki so jo kitajske oblasti uvedle leta 1980. Tako imenovana politika enega otroka na družino je bila po takratnih podatkih pomembna, saj naj bi ustavila nenadzorovano rast prebivalstva. Uvedli so jo septembra 1980, sprostili pa šele v prejšnjem desetletju.

Čeprav so oblasti izvajale dokaj restriktivno realizacijo pravila, je imelo leta 2007 zgolj 36 odstotkov družin po enega otroka, medtem ko so 53 odstotkom družin dovolili imeti drugega otroka, če je bila prvorojena hčerka. Le 9,6 odstotkov družin ni imelo nikakršnih omejitev.

Družine z več otroki so morale vrsto let plačevati tudi tako imenovan prispevek za vzgojo otrok, kar je predvsem v tujih medijih sprožilo številne kritike. Številni otroci so se tako rekoč birokratsko izgubili, če družina ni mogla plačevati prispevka, saj potomci niso dobili dokumentov, s katerimi se lahko na Kitajskem poročiš, obiskuješ javne šole ali si v sistemu zdravstvenega zavarovanja.

Za Kitajke je bilo obdobje med 1980 in 2014 še posebej zahtevno, številne so sterilizirali. Po podatkih New York Times iz leta 2017 je bilo takšnih kar 108 milijonov žensk, več kot 320 milijonov pa jih prejelo maternične vsadke kot obliko dolgo delujoče reverzibilne kontracepcije. V osemdesetih letih je bilo 80 odstotkov žensk po rojstvu prvega otroka prisiljeno v maternične vsadke, šele v prejšnjem desetletju pa so po soglasju oblasti ženskam odstranili vsadke.

Kitajska je šele leta 2013 omilila politiko enega otroka na prebivalca v mestnih in primestnih območjih. Do julija 2014 so kitajske oblasti omilitveno politiko vpeljale v 29 od 31 kitajskih provincah z izjemo dveh trenutno zaradi kršenja človekovih pravic spornih provincah Tibet in Xinjiang.

Do lanskega leta je Kitajska večkrat prilagajala pravila glede rojstva otrok, 26. julija 2021 pa je nato povsem opustila omejitve.

"Razlog, zakaj to Kitajska počne ravno zdaj, je ta, da ima preveč moških in starejših ljudi, a premalo mladih. Njihova demografija se jim ruši pred očmi, zaradi politike enega otroka. Če ne bodo povišali rodnosti, bodo imeli vse manj delovne sile, ki bo morala podpreti ogromno število starejše populacije," je v prispevku National Geographica dejal Mei Feng, nekdanji novinar Wall Street Journala in avtor knjige En otrok: Preteklost in prihodnost najbolj radikalnega kitajskega eksperimenta.