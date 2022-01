Dončič ob novi zmagi spet blizu trojnemu dvojčku

Oklahoma City, 3. januarja - Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA na gostovanju premagali Oklahomo City s 95:86. Vnovič je izstopal prav slovenski reprezentant Luka Dončić, ki je dosegel 14 točk, 10 podaj in devet skokov. Po 15 točk sta dosegla Tim Hardaway Jr. in Marquese Chriss.