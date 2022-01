V Bruslju zavračajo očitke na račun predloga o taksonomiji

Bruselj, 3. januarja - Predlog Evropske komisije o vključitvi jedrske energije in plina med trajnostne dejavnosti, ki je bil pred iztekom minulega leta poslan članicam EU, zaokrožil pa je tudi v medijih, še vedno dviguje precej prahu. Pri komisiji so danes zavrnili očitke, da so osnutek dokumenta članicam namenoma poslali na zadnji dan leta in da bi karkoli prikrivali.