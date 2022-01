Anglija za starejše učence znova uvaja maske pri pouku

London, 2. januarja - Zaradi hitrega širjenja koronavirusne različice omikron bodo morali starejši šolarji pri pouku znova nositi maske. To bo veljalo za starejše od 12 let in predvidoma do 26. januarja, je danes, nekaj dni pred začetkom vračanja šolarjev v učilnice, sporočila vlada v Londonu.